Pizarro y el momento de la U: "La cancha no miente, no lo estamos haciendo bien"

El volante azul se refirió al mal momento del club y al rendimiento de la escuadra universitaria durante la temporada. "A mí no me quedan excusas ¿Qué le vamos a decir a la gente si hemos perdido nueve partidos en el año?" sostuvo.

El volante David Pizarro analizó el difícil momento y discreto juego de la Universidad de Chile en el campeonato nacional, sumado a la derrota por 3 goles a 1 en su visita a la Universidad de Concepción.

Pizarro señaló que hay que ser autocríticos y sinceros frente a la hinchada, apuntando que "a mí no me quedan excusas ¿Qué le vamos a decir a la gente si hemos perdido nueve partidos en el año? Y de la manera en que se han perdido, entonces si seguimos pensando en que estamos bien, no se va a mejorar ni para presente ni para futuro, porque hay que reconocer que nos estamos equivocando, y eso está a la vista".

El ex seleccionado chileno fue enfático y sentenció: "La cancha no miente, y la realidad es que no lo estamos haciendo bien, y esa situación es compleja por la calidad que tiene el plantel".

Además, el “Fantasista” se refirió a su posible retiro a final de año, dejando luces para una posible prolongación en el profesionalismo: "Me sigo calentando como si tuviese 25 años, sobre todo por la manera en que me ha tocado perder. Entonces son cosas que a mí en lo personal me cuesta digerir, entendiendo el lugar donde me encuentro".

"Cada vez está más cerca el retiro, y quién sabe lo que pueda pasar, porque quizás me dan ganas de jugar, aunque quizás en la casa me digan que no. Pero por el momento, tratar de disfrutar los días en el CDA, con la gente, porque son situaciones que voy a extrañar. Son 23 años en esto, y preparando lo que será de luto, pero siempre con mucha satisfacción", finalizó el también ex-jugador de la Roma, Inter y Manchester City.