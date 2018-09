Sáez asegura que no se ven como favoritos ante Colo Colo

El delantero de Universidad Católica, Sebastián Sáez aseguró que "no se ven como favoritos" ante el Clásico que este domingo jugarán ante Colo-Colo, en el estadio San Carlos de Apoquindo.

Saez, conocido como “El Sacha” señaló que “nosotros no pensamos en cómo viene el rival, sí analizamos los partidos, pero para los clásicos no valen los antecedentes, siempre son diferentes y no importa mucho cómo vienen los equipos" resaltó.

El jugador y goleador cruzado abordó el partido que se viene, apuntando que "estos partidos son así, porque más allá de que hayan perdido partidos o de que estén lejos de la pelea, no dejan de ser un gran equipo, con jugadores como Paredes, Valdivia, Barroso, Barrios y muchos jóvenes importantes", complementó el ex Audax Italiano.

Finalmente, el ariete de los cruzados concluyó que "no creemos que somos favoritos, porque sabemos que nos enfrentamos a un equipo de mucha jerarquía, y que está en cuartos de final de la Copa, y eso refleja que es un gran equipo" apuntó.