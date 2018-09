Marcelo Ríos: "Hay poco espectáculo en el tenis, hay muchas reglas"

En una conversación con La Tercera, el ex tenista Marcelo Ríos, se refirió a la realidad del tenis nacional e internacional, de cara a la exhibición que protagonizará junto al ecuatoriano Nicolás Lapentti el 21 de diciembre en el Arena Monticello.

Respecto del tiempo que ha pasado sin entrar a las canchas, el ex número uno del mundo planteó que "Me motiva. No es fácil, no jugaba seniors, porque me quería retirar, pero el "gustito" es más fuerte. Tampoco la idea es que la gente piense que la exhibición es el 21 de diciembre y yo llego el 20 en la noche, juego, como los cantantes que cantan y se van. No, tengo que entrenar un mes antes y ponerme bien. Entonces, es todo un rollo que me llama la atención y decidí hacerlo porque tengo ganas de jugar de nuevo".

"De repente, me baja la locura. Hace tres meses quería jugar challengers acá y viajar por Estados Unidos. Me puse a pensar en el entrenamiento y corriendo con Marcelito, mi hijo de seis años, me desgarré. Y dije 'no estoy pa’ esa hueá" añadió.

El "Chino" también se refirió a la realidad del tenis internacional y al escándalo ocurrido en el US Open con el castigo aplicado a Serena Williams, el que calificó como "excesivo".

"El tenis se ha puesto muy aburrido. Es fome verlo. Ver a Sampras era aburrido. Cada vez que jugaba Sampras, lo cambiaba. Es un gallo amargo, que está ahí y que no hace nada. En cambio, Agassi tenía su onda, sus pantalones de jeans… Pero que tú no puedas demostrar tus sentimientos en la cancha, lo encuentro la cosa más estúpida que hay. No puedes decir nada, no puedes romper una raqueta. ¡Si la raqueta es tuya! ¡qué importa! Si no estás haciendo nada malo. Demuestras poco tus sentimientos, se vuelve fome el tenis" dijo.

"Creo que hay poco espectáculo en el tenis, hay muchas reglas. Por romper una raqueta, warning. Después, punto porque le dijo ladrón. Pero ladrón tiene muchos significados. Entonces, ella (Williams) alega que nunca ha mentido. No sé si comparto eso del 'pídeme perdón'. Pero sí creo que fueron un poco excesivos con ella".

Ríos añadió que "El tenis está fome, no se puede decir nada, no puedes decir un garabato; que te demoras 25 segundos, que si pisas la línea… Me da lata verlo. Ver un partido de Giraldo, que aparte juega como mina, contra Lorenzi, no lo veo. Pero si es Federer con Nadal, me motivo y lo veo. A mí Federer me encanta, creo que es el mejor de la historia. Es un caballero. Es un hueón la raja, pero encuentro que es fome en la cancha. Fuera de la cancha, su vida debe ser otra. En la cancha, es como señora, no comete ningún error. Con raja se saca un moco. ¿Un escupito? Ni cagando. Es súper correcto y para mí se me volvió fome. Ivanisevic me encantaba, tiraba la raqueta. Decía “soy croata, tuviera una pistola y me suicidaría. Acabo de perder no sé con quién".

En la conversación con La Tercera, Ríos también se refirió al nuevo formato que tendrá la Copa Davis y a la Laver Cup, la que calificó de "súper entretenida".

También el ex tenista analizó el presente de la primera raqueta nacional, Nicolás Jarry y respondió respecto de su permanencia en el equipo de Copa Davis.