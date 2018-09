El emotivo mensaje de Iván Zamorano para despedir a Manuel Rodríguez: "Partió mi maestro"

15:15 "Bam Bam" escribió en su cuenta en redes sociales un mensaje a raíz del fallecimiento del ex jugador y ex DT.

El ex futbolista y ex capitán de la selección chilena, Iván Zamorano, escribió un emotivo mensaje de despedida, a raíz de la muerte del ex mundialista del 62 y ex entrenador, Manuel Rodríguez Araneda.

El "Guerrillero", quien fue uno de los primeros entrenadores de Zamorano, falleció a la edad de 79 años. Como jugador, sólo vistió la camiseta de Unión Española por casi 20 años y, como entrenador dirigió a Cobresal, Unión Española, Antofagasta y Atacama entre otros clubes.

En su mensaje "Bam Bam" dijo que "partió mi maestro Manuel Rodríguez Araneda, gracias del alma por confiar en mí y marcar el camino del éxito, el legado futbolístico y personal lo tendré por siempre en mi corazón".

"Buen viaje 'Guerrillero'" dijo Zamorano.