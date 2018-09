Rueda y su continuidad en la Roja: "No hay que adelantarse a los hechos"

18:08 El DT de la selección dijo que si Arturo Salah no sigue en la ANFP tras las elecciones y, otros directivos no quieren que continúe, "hay que pensarlo, hay que evaluar".

El entrenador de la selección chilena de fútbol masculino, Reinaldo Rueda, se refirió a su llegada al país a su continuidad en la Roja tras las elecciones que se realizarán en la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP).

En declaraciones que publica 24 Horas, el DT colombiano dijo que "si no sigue don Arturo (Salah) y otros directivos no me quieren, hay7 que verlo. Hay que pensarlo, hay que evaluar, no hay que adelantarse a los hechos".

El entrenador también se refirió al presente de Jorge Valdivia. tras su sobresaliente rendimiento en la Copa Libertadores. "Tiene nivel de selección, pero es una situación para analizarla bien" dijo Rueda sobre el "Mago".

Del presente de dos de los referentes de la selección: Arturo Vidal y Alexis Sánchez, el seleccionador dijo que "estos son meses difíciles, ya que son el inicio de las temporadas. Esperemos que se superen".