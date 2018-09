Carlos Heller y el caso Pinilla: "Se sigue adelante con el juicio"

20:17 El presidente de Azul Azul confirmó que no hubo acuerdo por la demanda laboral que interpuso el delantero contra Universidad de Chile.

El presidente de Azul Azul, Carlos Heller, confirmó que se seguirá el juicio con el delantero Mauricio Pinilla, quien presentó una demanda laboral luego de su polémica salida de Universidad de Chile.

Tras una reunión con el directorio en el Centro Deportivo Azul, el dirigente afirmó que no hubo un acuerdo entre las partes, por lo que la acción judicial seguirá su curso.

"No vamos a aceptar la propuesta. No hay acuerdo y se sigue adelante con el juicio", señaló Heller, quien luego añadió que "llegar a un acuerdo es llegar a un acuerdo, pero no por esas cifras tremendas".

El Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel propuso un pago de $211.941.320 por parte de la concesionaria al ariete para evitar el juicio.