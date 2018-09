Mayne-Nicholls dijo que ha conversado con más de 25 clubes por su candidatura a la ANFP

Harold Mayne-Nicholls reiteró este jueves que la idea de postular a la presidencia de la ANFP está confirmada y que ya inició conversaciones con más de 25 clubes del fútbol chileno.

"Quiero ratificar lo dicho ayer en la Radio Quiero de Antofagasta. Estoy 100% seguro de que iré de candidato a la presidencia a las elecciones del a ANFP", expresó el extimonel del ente rector del fútbol chileno.

"Estoy trabajando para ello y he estado en conversaciones con 26 ó 28 de los clubes componen la ANFP, he conversado con ellos y he ido recogiendo lo que ellos quieren y haciéndoles ver cosas para mejorar la industria y lo que se está haciendo", complementó.

"Hoy mi candidatura es independiente de lo que quiera hacer Arturo. Mucho tiempo que no hablo con él, y no sé qué está pensando. No va una cosa relacionada con la otra, y hoy mi candidatura la voy a mantener, porque hay muchas cosas en qué trabajar y me motiva encabezarla. No es para negociar algo, no es mi estilo de vida sentarme a negociar”, expresó..

“Esta candidatura tiene varios orígenes. En algún momento llegué a pensar que había cambiado mi forma de sentir el fútbol, pero me involucré un poco y me di cuenta de que las ganas eran las mismas, nada había cambiado y efectivamente estoy más viejo, pero he descubierto que la energía no se ha acabado y se juntaron esos factores".

A su vez, en relación a las conversaciones que ha tenido con los distintos clubes del fútbol nacional, sostuvo que han sido positivas, en las que ha podido conocer sus planteamientos e ideas.

"Vengo de reunirme con un club y con los clubes hemos estado intercambiando opiniones, porque dentro de ese ir más lento que propongo, más allá de proponer, creo que llegó el momento de invitar a los clubes a hacer esto entre todos. Ese es mi principio. Me junto con todos y vamos estructurando, y llegamos al 'esto es', porque al final, todos los clubes tienen ideas a favor de la industria y uno va mejorándolas en la conversación y seguramente se irán mejorando cuando se abra a más personas".