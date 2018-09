Gobierno habría solicitado al intendente del Maule no postular a la ANFP

12:55 Autoridad regional y ex presidente de Curicó Unido estaría esperando que el presidente Piñera llegue desde Nueva York para reunirse con él y analizar la situación.

El Gobierno del Presidente de Sebastián Piñera, a través del Ministerio del Interior, le solicitó al intendente de la Región del Maule, Pablo Milad, que no sea candidato a la ANFP, según dio a conocer 'El Mercurio'.

"No nos interesa involucrarnos esta vez en la elección de ese organismo y le hemos hecho saber a Pablo que, si se presenta, nos mete en un problema gratuito. No hay ni habrá intervencionismo nuestro. Milad sabe que lo mejor es que no se postule y así se lo dijimos. Es más, ya estamos molestos por todo el ruido que se ha generado con este tema", dijo una fuente del Ministerio al matutino.

De acuerdo a la misma fuente, el ex presidente de Curicó Unido está esperando que Piñera llegue desde Nueva York para reunirse con él y analizar la situación, debido a que, el expresidente de Curicó tendría las ganas y los votos necesarios para quedarse con el sillón de la ANFP.

Por su parte, en el oficialismo tras quedar descartada la repostulación de Arturo Salah, se busca un nuevo candidato, sonando los nombres de Francisco Ceresuela (ex presidente de Unión Española), Miguel Bejide (vicepresidente de Wanderers) y Jorge Uauy (mandamás de Palestino).