Andrés Vilches: “No sé si quiero volver a Colo Colo”

Andrés Vilches no lo pasa bien. El delantero llegó a Universidad Católica a inicios de temporada en calidad de cedido a Colo Colo para tener mayor continuidad, pero al igual que en Macul, con los cruzados no ha podido consolidarse.

Tanto así, que no juega un partido desde junio pasado, por lo que se presume su carta no será adquirida por la UC, por lo que inevitablemente tendrá que volver a los albos, situación que no lo tiene convencido.

"Ha sido un semestre complicado para mí porque he jugado poco. Pero no sé si quiero volver a Colo Colo, porque sería lo mismo: sólo alternar con el equipo", expresó en diálogo con ‘El Mercurio’.

"No he podido hablar con Beñat San José, pero espero hacerlo en el receso de octubre", agregó el ariete pensando en su futuro.