Mourinho y mal momento del United: "Cuando ganamos lo hacemos todos, cuando perdemos, también. La responsabilidad es de todos"

El entrenador del Manchester United, José Mourinho, ha reconocido en la previa del partido contra el Valencia CF correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, tras perder en la Premier League, que puede "mejorar" las cosas que hace y dependen de él, aunque la responsabilidad en la derrota sea "cosa de todos".

"Lo que puedo hacer es mejorar las cosas que hago, y mejoraré las cosas que dependen de mí y de mi trabajo. Pero esto es algo colectivo, la responsabilidad de todos. La actuación en el campo es consecuencia de muchos factores", apuntó en rueda de prensa.

En este sentido recalcó que todas las personas en el club tienen un papel e incidencia en los resultados. "El del material tiene un rol, yo también tengo un papel. Cuando ganamos lo hacemos todos, cuando perdemos, también. La responsabilidad es de todos", señaló.

Tras perder contra el West Ham y ocupar en estos momentos la décima posición en la Premier League, cree que el mejor antídoto es regresar a la 'Champions' e intentar sumar la segunda victoria tras el 0-3 logrado ante el Young Boys en Suiza.

Sobre cómo ha encajado su vestuario ese último tropiezo, cree que "cada jugador es distinto" y su reacción, también. "Veo diferentes reacciones, pero a veces lo que ves no es realmente lo que sienten dentro. Veo gente triste, pero que no parece que hayan perdido un partido. Les veo con ganas de trabajar y jugar", apuntó.

"Una semana con 'Champions' siempre es buena, incluso si esperas un partido difícil, con un rival complicado. Es una gran semana. Todos quieren jugar la 'Champions' y no todos pueden. Estamos aquí y tenemos la opción de jugar un gran partido", recordó.

Sí tiene claro que quiere ver a sus jugadores como personas honestas. "Creo que los jugadores son honestos. Hasta que alguien que haya sido un gran profesional me diga 'no fui honesto', siempre creeré que los jugadores son honestos y quieren dar lo mejor de ellos mismos. Que lo den o no, es otra historia", aportó.