Francisco Ceresuela no será candidato para las elecciones de la Anfp

08:20 "Estoy en medio de grandes desafíos personales y profesionales, que me impiden poner toda mi energía en esta gran propuesta", dijo el abogado.

El abogado Francisco Ceresuela se restó de la carrera por la presidencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (Anfp).

A través de un comunicado, el ex presidente de Unión Española sostuvo que "esta invitacion me pilla por sorpresa y un honor ver que puedo ser un nombre de consenso".

"El fútbol es una pasión que me ha acompañado toda la vida. Por eso, a pesar de plantear mis objeciones desde el mismo momento que me lo hicieron saber, a modo de agradecimiento y respeto estuve dispuesto al menos a evaluar la posibilidad", agregó.

Ceresuela justificó su decisión de no ser candidato porque "actualmente estoy en medio de grandes desafíos personales y profesionales, que me impiden poner toda mi energía en esta gran propuesta. Todos sabemos que estas oportunidades a veces no se repiten, pero probablemente mi gran valor, es ser un profesional comprometido y apasionado con lo que se compromete".

Con esta baja, el único candidato para reemplazar a Arturo Salah es Harold Mayne-Nicholls.

Al ser consultado sobre si el periodista podría ser un candidato idóneo, Ceresuela dijo a radio Agricultura que "estuve conversando con Harold. Todos tienen muy claro que hay una época de cambios. Él sabe que hubo una contingencia muy importante y él sabe que hay que hacerlo colaborativamente. Yo creo que hay que perder los miedos, acá no hay un gurú. Necesitamos una persona capaz de articular. Harold está en condiciones".