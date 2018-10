Orión en la previa del duelo ante Palmeiras: "Creemos que tenemos muchas chances de pasar"

17:27 El golero albo abordó el encuentro de esta noche y dijo que "imposible no hay nada, no existe eso. Es difícil, como lo fue el anterior y la fase de grupo". El Cacique necesita tres goles de diferencia para acceder a las semifinales de la Copa Libertadores.

En entrevista con el sitio oficial del club, el arquero de Colo Colo, Agustín Orión, se refirió al duelo de esta noche contra Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de Copa Libertadores.

Los albos, deben vencer a los brasileños por una diferencia de 3 goles para acceder a las semifinales.

"Imposible no hay nada, no existe eso. Es difícil, como lo fue el anterior y la fase de grupo. Los partidos hay que jugarlos y nosotros venimos con muchas ansias de jugarlo, ganarlo y no sólo ganarlo, si no que pasar de fase y volver a hacer un poco más de historia no sólo como club sino que como país hace mucho que un equipo no está en esta instancia" dijo el portero trasandino.

"Tenemos muchísimas fuerzas para darlas y brindarnos por completo para pasar de fase. Creo que tenemos con qué, se vio en el primer partido, entonces imposible no hay nada. Creemos que tenemos muchas chances de pasar" añadió.

El meta además dijo que "la adrenalina en mi caso siempre está, visualizar lo que pueda venir. Vivirlo como creo que viví el primer partido que he jugado. Con la adrenalina y responsabilidad que requiere el partido de turno.