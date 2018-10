Alcalde de La Cisterna presentará un recurso de protección para evitar que el Palestino-U. de Chile se juegue en su comuna

El alcalde de La Cisterna, Santiago Rebolledo, afirmó que recurrirá a la justicia para evitar que el encuentro entre Palestino y Universidad de Chile se dispute en su comuna, esto pese a la autorizados otorgada por la Intendencia Metropolitana.

En declaraciones a Cooperativa, el edil de la comuna del sur de Santiago afirmó que hará "todo lo posible" para que el cuadro árabe reciba a los azules en su estadio.

"Ya hay miedo en los vecinos por las barras bravas" y por eso "vamos a ir mañana (jueves) a la Corte de Apelaciones de Santiago a presentar un recurso de protección para proteger a nuestros vecinos", afirmó el jefe comunal.

Rebolledo afirmó que en su recurso apelará a los "derechos contitucionales de la salud física, de la salud psíquca y el derecho a la propiedad, que también puede ser dañado, como ha ocurrido con las barras bravas permanentemente".

El alcalde afirmó que en el partido de Palestino ante Universidad Católica hubo serios incidentes con parte de la hinchada cruzada, la que habría atacado una comisaría en "rescate" de barristas que fueron detenidos por desórdenes.

"Tengo un mandato que cumplir, que incluye a todos los sectores (políticos), por lo tanto voy a hacer todo lo posible para que ese partido no se juegue porque no están las condiciones. No quiero una tragedia, no quiero una situación dramática en mi comuna", finalizó.

El partido -que por el momento se juega en La Cisterna- está programado para el sábado a las 15:00.