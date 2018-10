Messi: "Si queremos ganar la Champions tenemos que estar bien en Liga"

Lionel Messi se mostró "muy contento" tras la victoria de su equipo ante el Tottenham (2-4) en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, pero mandó un aviso a todo el equipo ya que, si quieren ganar la Champions, también deben "estar bien en Liga".

"Ha sido una dura prueba por el rival, por la competición y porque nunca es fácil jugar de visitante en la 'Champions'. Nos hemos enfrentado a un gran equipo y todo salió muy bien. Creo que hicimos un partidazo y estamos contentos porque todo salió como queríamos", indicó en declaraciones a Movistar Liga Campeones.

"La 'Champions' es la guinda del postre para todos. Somos conscientes de que para conseguirla tenemos que estar bien en la Liga y en la Copa. El chip no se cambia de forma sencilla, así que tenemos que estar bien en el día a día. Quizá no se interpretó bien mi mensaje (en la presentación), pero no vamos a dejar de lado ninguna competición", añadió.

En relación al choque de Wembley, el '10' culé dijo que no resolvieron antes el partido al tener "un poco de mala suerte". "Cuando íbamos 0-2 y manejábamos el partido, tuvimos dos ocasiones al palo y en la siguiente nos hicieron la contra rápida para marcar el 1-2. Sentíamos el cansancio y el ritmo de los ingleses, pero por suerte pudimos definir al final", comentó.

"Hemos hecho muchas jugadas que fueron fantásticas, el primer tiempo fue extraordinario. Manejamos la pelota, creamos situaciones y el rival estaba perdido. Fuimos muy superiores", finalizó el rosarino, autor de un doblete este miércoles en la capital británica.