Cristiano Ronaldo quedó fuera de la nómina de Portugal

El delantero Cristiano Ronaldo es la principal ausencia de la lista de convocados de Portugal para los partidos ante Polonia, de la Liga de Naciones, y el amistoso ante Escocia, aunque el seleccionador Fernando Santos aclaró que están respetando lo pactado con el jugador de la Juventus, al que defendió de las últimas acusaciones dejando claro que cree "plenamente que es inocencia".

En un momento en el que el nombre del de Madeira está de nuevo en el centro de la polémica por la reapertura de la investigación por haber presuntamente agredido sexualmente a una mujer en Las Vegas (Estados Unidos) en 2009, su no aparición en la convocatoria 'tuga', por segunda ocasión consecutiva, provocó cierta extrañeza, aunque el propio Fernando Santos puntualizó, "sin entrar en detalles", el por qué de su no elección.

"Después de una conversación tripartita entre el jugador, el presidente de la Federación y yo mismo se acordó que Cristiano no estaría convocado ni en esta ni en la próxima convocatoria", aseguró el técnico en rueda de prensa.

Santos, que confirmó que el atacante no tiene previsto dejar la selección, aprovechó la ocasión también para mostrarle su apoyo tras las últimas acusaciones sobre una presunta violación en 2009. "A nivel personal no es una cuestión de solidarizarme, creo en lo que ha dicho que es inocente. Conozco bien a Ronaldo y creo plenamente en lo que dice. Él no cometería el crimen del que es acusado", aseveró.

Por otro lado, en la lista de convocados sí aparecen varios futbolistas de LaLiga Santander como el sevillista André Silva, máximo goleador del torneo, el valencianista Gonzalo Guedes, el bético Willian Carvalho y el realista Kevin Rodrigues.