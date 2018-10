Marcelo Díaz y su ausencia de la Roja: "Mi forma no va a cambiar"

El volante de Racing Marcelo Díaz se refirió a su ausencia de la nómina elaborada por el entrenador Reinaldo Rueda para los amistosos de la Roja ante Perú y México, los que se disputarán a mediados de este mes en Norteamérica.

Durante una conferencia de prensa, "Carepato" desdramatizó su ausencia del equipo nacional, afirmando que está concentrado en el destacado trabajo que ha realizado en "La Academia".

Lee también: Alexis vuelve a la Roja y Valdivia no fue convocado para duelos amistosos con Perú y México

"De la selección chileno no tengo mucho que decir (...) no estoy en la nómina, y solamente me enfoco en seguir trabajando acá, mi forma no va a cambiar. Estar en Racing me hace sentir bien, estar cómodo, y creo que la respuesta que uno puede tener a eso es hacerlo bien", señaló el jugador.

Díaz tuvo palabras para su compañero de equipo, Eugenio Mena, quien sí apareció en la nómina, y que está siendo probado como defensor central. "Él es un jugador capacitado, tiene excelentes condiciones, por eso ha realizado una muy linda trayectoria", expresó.

Además del "Chuecho", el equipo trasandino aportará al cuadro nacional con la inclusión del arquero Gabriel Arias.