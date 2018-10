El duro enfrentamiento entre Rodrigo Goldberg y Manuel de Tezanos: "¡Ten respeto, compadre!"

Una fuerte discusión en pleno estudio de televisión fue la que mantuvieron el ex futbolista Rodrigo Goldberg con el periodista Manuel de Tezanos.

Los panelistas del programa "90 Minutos" de Fox Sports discutieron sobre las preguntas de la prensa al entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, quien anunció la nómina para los amistosos con Perú y Méxicos con ausencias notables como la de Marcelo Díaz y Jorge Valdivia.

"Reconozcan una vez, en el gremio periodístico, que de repente preguntan puras pelotudeces. Y reconozcan una vez que de repente hacen preguntas", señaló el "Polaco".

De Tezanos, visiblemente molesto con la referencia, le cuestionó que hablara "tan largo, (y con) tanta intervención".

Ante esto, el ex jugador de Universidad de Chile le respondió que "tú interrumpes a todos. No, compadre. Desde el primer día has interrumpido a todos y nadie te dice nada. De hecho, el otro día casi te caíste del asiento para atrás porque estabas así, aleteando. Y resulta que ahora yo lo hago y tú 'oye, más corto, más corto'. Y no es personal".

El comunicador insistió que se trataba de un asunto personal con él y luego lanzó una frase que desató toda la molestia de Goldberg: "Es imposible hablar con una guagua".

"¿Perdón? Manuel, ten respeto, ten respeto, compadre", afirmó el "Polaco", quien le señaló a De Tezanos que "nunca te he denostado, nunca te he ninguneado y siempre he tenido respeto".