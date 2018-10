Eduardo Vargas quedó al margen de La Roja tras protagonizar un acto de indisciplina

13:00 Reinaldo Rueda no ha citado al delantero por "actos contrarios al espíritu deportivo y de cuidado personal".

El delantero Eduardo Vargas fue marginado por el entrenador de la Selección Chilena, Reinaldo Rueda por "actos contrarios al espíritu deportivo y de cuidado personal" asegura esta mañana el diario "El Mercurio".

En la gira europea de la Selección Chilena realizada en marzo, en la que el colombiano Rueda debutó como técnico de la Roja, Vargas fue titular en el triunfo por 2-1 ante Suecia, pero no vio minutos en el segundo encuentro ante Dinamarca y desde ese momento no ha vuelto a ser citado por el entrenador colombiano.

De acuerdo a lo señalado por el matutino, el delantero del club mexicano Tigres después del primer compromiso bebió alcohol y participó de una fiesta en el Radisson Blu Royal Park, el hotel en el que concentraba el equipo nacional en la ciudad de Estocolmo.

Los hechos no le gustaron al DT cafetero, quien le "rayó la cancha" a Vargas y le señaló que no permitiría actos de indisciplina en el plantel, pero el ex ariete de Universidad de Chile le bajó el perfil al hecho, lo que cayó mal en el cuerpo técnico.

El matutino agrega que una disculpa de "Edu" a Rueda sería la única solución para que el atacante vuelva a ser nominado en la Roja.