Sampaoli y mundial de Rusia: "Cada partido era un sufrimiento"

El ex entrenador de la selección Argentina, Jorge Sampaoli se refirió a su paso por el mundial de Rusia 2018, donde el juego trasandino fue muy cuestionado, considerando que clasificó con esfuerzo a octavos de final, donde se despidió de la Copa del Mundo tras caer 4-2 ante Francia, quien fue el vencedor del torneo.

"Fue un año en un lugar, la selección, de mucha tempestad, exigencia, obligación, inmediatez, donde nosotros y los jugadores estábamos obligados solo a ganar y en esa tesitura fue muy duro hacerla fluida, más allá de que todo estábamos muy involucrados. La mochila que tenía este grupo era demasiado pesada, estábamos todos empujados a un camino de obligación en la que era difícil hacer surgir el talento" dijo Sampaoli a Marca.

El entrenador dijo además que "creo que preparamos muy bien el Mundial, pero luego la Copa en sí no fue tan buena, obvio. Debíamos tener equilibrio para que la obligación de ganar que tenía el jugador argentino no generara más ansia. Cada partido era casi un sufrimiento".

El ex DT de la Roja dijo además que no siente rencor por las duras críticas que recibió y, que no se arrepiente de haberles dado voz a los jugadores en las decisiones. "Busqué todas las maneras para involucrar al grupo, para tratar de que el jugador se sacase la mochila de no ganar" sostuvo.