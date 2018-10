Gary Medel: "No sacamos ni metemos jugadores a la selección"

Gary Medel se refirió a los rumores sobre que él y Arturo Vidal son los responsables que no se haya convocado a Marcelo Díaz a La Roja, mostrándose dolido por estos dichos.

"He sabido que salieron cosas de mí y de Arturo, que hemos vetado a un par de jugadores, pero todo es falso, porque nosotros no vetamos a nadie, no sacamos ni metemos jugadores a la selección. He estado 12 años en el equipo, pasado por cinco cuerpos ténicos, y jamás me he metido en sus decisiones", expresó.

"Es una falsedad, ustedes hacen daño diciendo que somos los cabrones del equipo, que vetamos jugadores, y no tiene nada que ver. Siempre he estado a disposición de la selección, es un daño fuerte hacia mi persona, jamás he dicho que este jugador no viene a la selección y me causó mucho dolor".

Asimismo, insistió al declarar que un ambiente como el que se está creando en torno a la Roja, es malo para los nuevos jugadores y también aclaró que es mentira que Arturo Vidal esté enojado con Claudio Bravo.

"Claudio tiene que volver cuando esté bien porque es un líder en la selección", dijo el actual portador de la jineta.

También se refirió a Alexis Sánchez, sobre quien reveló que "no hablo mucho con él".