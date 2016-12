Sindicato de Homecenter culpó a delegados y trabajadores del fracaso de la huelga

05.12.2016 Tras poner fin a la movilización acordando peores condiciones que las ofrecidas previamente por la empresa, el secretario del ente, Óscar Castillo, dijo que los representantes "no supieron explicar qué era bueno y qué era malo" y sostuvo que si no cerraban rápido un acuerdo, los empleados se descolgarían de la movilización.

El secretario del sindicato de Homecenter, Óscar Castillo, se refirió al fin de la huelga de los trabajadores de la tienda, que se extendió por casi un mes y que finalizó con un acuerdo ratificado hoy, que entregó peores condiciones que otras ofertas que realizó la empresa durante la movilización.

La huelga terminó con un reajuste de 2% y un bono de término de conflicto de $ 200 mil, montos inferiores al 5% y bonos de entre $360 mil y $500 mil que la compañía había ofrecido a los trabajadores previamente.

Castillo, dijo a Diario Financiero que "el mea culpa creo yo es la comunicación que los delegados no entregaron a sus bases adecuadamente. No supieron explicar a la gente en el momento lo que era bueno y malo. Como directores no fuimos los suficientemente categóricos en decir 'esto o llegamos a las últimas consecuencias'".

El dirigente sindical además sostuvo que la movilización debía finalizar entre hoy y mañana, pues los trabajadores podían comenzar a descolgarse en un momento en que la empresa había retirado las ofertas.

"Si no firmábamos hoy, teníamos la seguridad de que se descolgaban un monto de personas, que iban a retirar el 50 mas uno y con eso entrábamos con cero peso".