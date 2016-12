Las empresas del papel tissue habrían ganado US $448 millones por la colusión

El daño causado por la colusión del papel tissue podría alcanzar US$ 448 millones. Así lo reveló un estudio encargado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que calculó el daño que se produjo por el sobreprecio fijado por las empresas CMPC y SCA.

Fue realizado por Marcelo Morales, ingeniero civil de la Universidad de Chile y Ana María Montoya, ingeniera comercial de la Universidad de Barcelona, y utilizó dos metodologías. Una llamada Before-After, que establece que en la categoría de papel higiénico el sobreprecio promedio durante la colusión fue de 12,9% para CMPC y 12,1% para SCA.

El beneficio extra para CMPC alcanza las 234.765 unidades tributarias anuales (UTA, equivalentes a US$ 196,9 millones); mientras que para SCA, esta cifra llegó a las 39.837 UTA (US$ 33,4 millones). Sumadas llegan a US$ 225 millones, consignó La Tercera

La segunda metodología, estructural, calcula un sobreprecio para SCA cercano a 35%, mientras que el de CMPC alcanza a 19%. Aquí el beneficio extra obtenido por CMPC alcanza las 436.353 UTA (US$ 366 millones), mientras que para SCA las 109.588 UTA (US$ 91,9 millones). Ambas alcanzan US$ 448 millones.

Los realizadores del informe advirtieron que las estimaciones "se consideran conservadoras", ya que están circunscritas al mercado de papel higiénico en el canal supermercados, "sin tomar en cuenta los otros productos en la industria del papel tissue donde también operaba el acuerdo".

La cifra se acerca al estudio realizado por la Conadecus , que cifró en US $510 millones el perjuicio a los usuarios.