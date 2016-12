Ex presidente de Asexma por muñecagate: "Si yo lo hubiese cometido tendría claro que renunciaría"

El ex presidente de Asexma, Eduardo Moyano, se refirió a la eventual renuncia del actual líder del gremio, Roberto Fantuzzi, quien le regaló una muñeca inflable al ministro de Economía para reactivar la economía, escándalo conocido como " muñecagate ".

"Fantuzzi cometió un error y lo reconoció y eso tiene que ver en cómo quiere solucionar el problema. Es buena esa conversación con el directorio y que con ellos pueda trazar la vía por la cual seguir, ya sea seguir o dejar el cargo", dijo a T13.

"Fue un error, si yo lo hubiese cometido tendría muy claro que renunciaría, pero no tengo por qué atribuirle a otras personas lo que yo haría", enfatizó.

El presidente de Asexma puso su cargo a disposición, y hoy el directorio de la entidad definirá su continuidad.

Moyano sostuvo que "teníamos diferencias (con Fantuzzi), yo hacía otro tipo de regalos: libros, pinturas, etc., pero admito que tenemos derecho a ser diferentes y por algo estoy trabajando con él. Ha hecho mucho con el gremio y él es más comunicativo y su forma de comunicar es distinta al promedio de lo que harían las personas. Yo soy mucho más aburrido y más serio", comentó.

Y enfatizó que el hecho no refleja al gremio. "Esto es un error humano, por hacer una broma que no correspondía, que no se debería haber hecho. No es que sea el gremio el responsable del asunto, fue una persona que cometió un error, no se puede generalizar al gremio", recalcó el empresario.