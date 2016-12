Fiscal nacional dijo que caso de colusión de pañales está prescrito

El fiscal nacional, Jorge Abbott, sostuvo que el caso de colusión en el precio de los pañales entre CMPC y Kimerbly Clark, dado a conocer hoy, no puede ser investigado, pues se trata de un hecho que está prescrito.

"Este no sería aplicable por la temporalidad de la aplicación de la ley, en consecuencia, el Ministerio Público no podría iniciar ninguna investigación, ni recibir ninguna denuncia en particular", dijo Abbott, quien recordó que la colusión está presente en el código penal, pero tiene un plazo de prescripción de cinco años.

En la mañana, una vez conocido el caso, el fiscal de la Unidad de Alta Complejidad de la zona metropolitana Oriente, Carlos Gajardo, destacó que la nueva ley anticolusión, impide a la Fiscalía iniciar las investigaciones si, previamente, no existe una denuncia de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).