Experto por colusión de pañales: "El hecho que haya una autodenuncia no significa que no haya castigo"

Ayer Felipe Bravo, académico de Derecho Económico de la UC, sostuvo que "es sensible que se filtre información de la investigación"

El profesor del Departamento de Derecho Económico, Comercial y Tributario de la UC, Felipe Bravo, se refirió a la colusión de pañales que involucra a la papelera CMPC y a la multinacional Kimberly Clark, señalando que si bien la primera compañía se acogió al mecanismo de delación compensada, no significa que no sea castigada.

"El hecho que haya una autodenuncia no significa que no haya castigo. El problema es el plazo de prescripción que son más de los cinco años que la ley exige", dijo a T13.

El abogado sostuvo que "hemos conocido casos de colusión desde el 2009 porque el instrumento que se creó (delación) permitió que mucha gente pudiera salirse de la colusión. La delación compensada es confidencial porque la Fiscalía decide si se acoge y el tribunal lo reafirma. Es el primer caso que tenemos que existe una subconfesión, pero están reconociendo hechos que no pueden ser investigados".

"La prescripción deja sin efectos investigar delitos toda la vida. No se puede acoger a la delación si el que confiesa es el instigador de la conducta. Hechos que han pasado hace tanto tiempo atrás hacen pensar qué pasa si la Fiscalía ha estado investigando esto, es sensible que se filtre información de la investigación. El hecho de que sea reservada la investigación es que los investigados no son parte de esto", añadió.

Bravo manifestó que "la Fiscalía es escueta y prudente cuando no comenta las investigaciones. La colusión son actos complejos de comprobar, hay pruebas directas e indirectas, como son tan complejas las investigaciones la Fiscalía puede ocupar medidas investigativas, cuando alguien sabe de una investigación tiene conductas que se adaptan al ser proclive de ser investigado".