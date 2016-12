Economista advirtió que filtraciones "obstaculizan que el resultado de perseguir carteles sea exitoso"

El economista Claudio Agostini calificó como grave la filtración del caso de colusión de pañales que reconoció CMPC con Kimberly Clark, ya que podría obstaculizar la investigación.

"Lo que me parece más grave es que esta es una investigación en curso que se filtró. Porque se puede obstaculizar que el resultado de perseguir carteles sea exitoso. Puede poner en riesgo la delación compensada. Estoy extremando mi argumento, pero podían cambiar los incentivos de hoy ir a delatarse", dijo a T13

"Me parece grave la filtración, uno con la información parcial, si viene una empresa y se delata y tu tienes con los antecedentes entregados la posibilidad de seguir uno de ellos y el otro o está prescrito o no tiene información para perseguirlo, es razonable que vaya al tribunal y pidas investigarlo. Me parece bien que se investigue", dijo.

El académico de la Universidad Adolfo Ibáñez sostuvo que "si se coludieron en dos mercados y se perjudicaron a los consumidores obvio que hay daños en ambos y se deben pagar los daños, pero para pagarlos debes estar condenado primero. Hay que demostrar la colusión ante el tribunal y eso requiere las pruebas para poder hacerlo".