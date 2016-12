Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda: "Nos hemos hecho una cantidad enorme de autogoles"

El director ejecutivo de Clapes UC y ex ministro de Hacienda del ex Presidente Sebastián Piñera, Felipe Larraín, hizo su balance económico del año, recalcando una situación difícil por “confianzas extraordinariamente dañadas” entre el Gobierno y el empresariado, por la adopción de malas políticas públicas y por la conducción económica del Ejecutivo.

El economista y académico asegura que la reformas del Gobierno siguen generando incertidumbre en el mercado, destaca la “responsabilidad” con la que se ha ido moviendo la política fiscal, apunta a una posible baja en la tasa de interés y a la mejor situación relativa en la que se encuentra Chile respecto de otros países frente a los aires proteccionistas que sobrevuelan en varias naciones y bloques comerciales.

"La incertidumbre es parte del problema, porque hoy se despeja pero se queda la mala reforma. En materia tributaria tenemos la certeza de un muy mal sistema tributario. Yo llevo casi 20 años dedicado a asesoras a varios países en esta materia y responsablemente puedo decir que la peor reforma tributaria es la de este país. Si tú reformas algo es para mejorarlo, pero acá se deterioró de forma importante. Yo nunca he negado los factores externos en cuanto a la desaceleración, pero lo fundamental del frenazo de la economía es el factor doméstico. Y ahí están las reformas que impulsa o dice impulsar el Gobierno, porque hay algunas que no sabemos qué van a hacer, como el proceso constituyente", afirmó.

A favor, Larraín valoró "la vuelta a la seriedad" por la responsabilidad fiscal que ha impuesto el ministro Rodrigo Valdés.

"Me he llegado a convencer, luego de ver los hechos, que no tiene preocupación por el crecimiento. No puedo juzgar por lo que dice, sino por lo que hacen. La inconsistencia entre el discurso y la acción es parte del problema que tenemos. Como excepción, creo que la política fiscal ha sido responsable considerando lo que pasó, ya que no podemos gastar más. Bajo eso, le doy crédito a la actual autoridad económica. También creo que el proyecto de ley que busca incentivar la exportación de servicios es un paso en la dirección correcta. Nos hemos hecho una cantidad enorme de autogoles", expresó.

Por el precio del cobre, que ha tenido una carrera alcista luego del triufo de Donald Trump en EE.UU, el economista afirmó que espera que se "contengan las presiones" para expandir el gasto.

