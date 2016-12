Los bancos atenderán de manera normal este viernes

14:15 Desde la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras informaron que mañana no será feriado bancario.

Este viernes 30 de diciembre los bancos atenderán de manera normal, ya que no corresponde a feriado bancario.

Así lo informó la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), quien señaló que "de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley General de Bancos, el 31 de diciembre de cada año los bancos no atenderán al público", pero "el hecho que este año 2016 esa fecha corresponda a un día sábado, no implica que dicho feriado deba anticiparse, por lo que los bancos atenderán el día viernes 30 de manera normal".

Desde la entidad explicaron que "es importante tener en cuenta que como la ley faculta al Superintendente a destinar como feriado el día 31 de diciembre, cuando éste cae en un día hábil (lunes a viernes), dicho día los bancos no atienden público. No obstante, cuando el día cae en sábado o domingo, dicho feriado se mantiene en el día correspondiente (31 de diciembre) y no se traslada a viernes o lunes".