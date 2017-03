Arturo Martínez deja la CUT después de tres décadas

El vicepresidente de la CUT, Arturo Martínez, anunció su renuncia tras 29 años en la multisindical.

"No voy a pelear por ninguna presidencia. Yo, Arturo Martínez, no voy a participar. Renunciaré a la Central, no quiero ser parte de esta crisis", dijo a La Tercera

El histórico dirigente afirmó que "no lideraré ninguna lista. No queremos validar una elección fraudulenta como la que se está haciendo. Me duele ver a la Central así, pero no avalaremos un proceso que ya ha mostrado irregularidades". Esto, en relación a la última elección en la que perdió frente a Bárbara Figueroa.

Martínez acusó que el clima dentro de la sindical es "tóxico", lo que lo llevó a tomar la decisión. "Duele irme así, para mí la CUT es mi vida".

"Soy fundador de la Central, y peleé harto por defenderla. Estuve seis veces detenido, estuve relegado 14 meses, estuve en Villa Grimaldi, la pasé re mal, pero peleé por la CUT. Hice todo lo que pude para que la Central se fortaleciera (...) Fui durante 12 años presidente de la CUT, y en 12 años logramos muchas cosas (...) Yo quiero a la CUT, pero como la quiero no estoy dispuesto a ser parte de esta crisis, Miraré el 1 de mayo desde la calle y no desde el escenario", sostuvo.