Jorge Awad criticó faceta tuitera de Andrónico Luksic: "No me gusta verlo perdiendo el tiempo en Twitter"

Jorge Awad anunció su salida como director del Banco de Chile y en entrevista con La Segunda abordó la cuenta de Twitter de Andrónico Luksic que lleva casi dos meses de existencia y suma más de 70 mil seguidores.

Awad señaló que "no me gusta ver a Andrónico Luksic perdiendo el tiempo en Twitter", ya que prefiere ver a Luksic en otros roles. "Creo que Andrónico Luksic es un empresario nato, la capacidad que tiene de ver cosas que otros no ven lo convierten en el Alexis Sánchez del empresariado chileno. Por eso me encantaría que las horas que le dedica a Twitter las dedicara a ser presidente de la CPC después del periodo de Alfredo Moreno".

Y le dedicó un mensaje "yo le digo 'menos Twitter' para verlo mucho más como un ciudadano empresario. Él tiene habilidades muchos más relevantes para el país y que podría estar muy traducidas en un rol de presidente de la CPC, donde ayudaría mucho a los nuevos empresarios".

El empresario respondió en su cuenta en la red social y recalcó que "respeto la opinión de Jorge (Awad), pero creo que dialogar directamente, recibir comentarios y aclarar dudas, no es una pérdida de tiempo".