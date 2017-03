Polémico viral cuestionó el destino del 5% de cotización adicional en la reforma

Pese a que no hay nada definido, algunas voces ya cuestionaron la propuesta del Gobierno sobre pensiones, que buscaría aumentar un 5% la cotización individual, en una cifra que presuntamente podría ir a un fondo común.

En un polémico viral, titulado como "#CreisQueSoyWeon" el movimiento "Reforma a la Reforma", que lidera el empresario Bernardo Fontaine, cuestionó los alcances que podría tener la iniciativa.

El video generó diversas reacciones. Desde la CUT, su presidenta Bárbara Figueroa rechazó la campaña del empresario. "Me parece que es lamentable, yo no quisiera creer que la opinión de Bernardo Fontaine representa a todo el empresariado, esperemos qué es lo que va a decir el próximo presidente de la CPC, Alfredo Moreno, espero que no comulgue con ese tipo de manifestaciones", consignó Emol

Desde las AFP, el gerente general Fernándo Larraín opinó que "respecto a la forma, aquí es difícil, a uno siempre puede gustarle o no la forma, decir que es demasiado coloquial, con palabras que no son adecuas. Uno podría manifestar que la forma en redes sociales está bien o mal hecha, de la misma manera en la cual uno podría manifestarse respecto de los Twitter que uno recibe a favor o en contra y las frases que aparecen ahí".