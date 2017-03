Codelco superó en 74% su proyección para 2016 y reportó excedentes por US$ 500 millones

12:13 La cuprífera había comprometido una meta de US$ 288 millones para el año pasado. Además se informó de que se entregaron US$ 942 millones al Fisco.

El presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, entregó hoy los resultados de la compañía en el año 2016, en la que los excedentes llegaron a los US$ 500 millones, superando el compromiso que se había adquirido con el ministerio de Hacienda que era de US$ 288 millones.

La empresa destacó además que por tercer año consecutivo se redujeron los costos directos, en esta oportunidad un 9%.

Pizarro dio cuenta además que la cuprífera entregó al Fisco US$ 942 millones, de los que US$ 917 fueron por concepto de la Ley Reservada del Cobre; US$ 20 millones por la Ley de Royalty y US$ 5 millones, por impuesto a la renta de sus filiales.

La estatal también informó que en los dos últimos dos años, su productividad aumentó en 13%.