Ministro de Hacienda le debe un lomito al presidente de Codelco por apuesta sobre excedentes

14:11 Rodrigo Valdés no confiaba que la empresa fuera a superar los US$ 288 millones, como creía Nelson Pizarro. La cuprífera subió en 74% su proyección, pero el ministro advirtió que aún "es poco" y que hay que ser "realistas".

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, no creía que Codelco fuera a superar los US$ 288 millones de excedentes para las arcas fiscales, así que de modo interno, le apostó un lomito al presidente ejecutivo de la curpífera, Nelson Pizarro, quien por el contrario, estaba algo más optimista que cuando lanzó el conocido "no hay un puto peso en Codelco"

Y Pizarro estuvo en la razón, pues hoy dio a conocer que superaron en 74% lo proyectado, con US$ 500 millones, así que Valdés tendrá que pagar la apuesta, aunque advirtió que aún son pocos excedentes para la estatal.

"Le debo un lomito a Nelson Pizarro, por una fuente de por aquí, de Santiago. Estamos en tiempos de austeridad así que no vamos a hacer un almuerzo, sino que será un sándwich. Yo le aposté que no llegaba", comentó contento. No obstante, sostuvo que "Codelco aún está generando pocos excedentes para los que necesitamos y tenemos que celebrar, pero también ser realistas porque nos queda trabajo por delante. Si el precio del cobre se mantiene donde está o sube, la tarea va a ser más fácil".