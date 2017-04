CPC sobre reforma laboral: "Algunas de las normas que se han planteado van a aumentar la conflictividad"

Alfredo Moreno, el ahora presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), criticó la reforma laboral que comienza a regir hoy (en su primer día hábil, pues inició el sábado) y afirmó que existen múltiples factores que hacen difícil trabajar y producir.En entrevista con radio Cooperativa , afirmó que "pienso que algunas de las normas que van a inaugurarse van a aumentar la conflictividad, vamos a tener más conflictos, conflictos más extendidos y eso no va a ser bueno ni para las personas ni tampoco para las empresas".Ejemplificó que se dejó fuera la posibilidad de que las personas negocien directamente con las empresas "y las realidades de cada una de las empresas son extremadamente diferentes. Las realidades es que la gente hoy trabaja desde su casa, puede trabajar una tarde o una mañana, tiene horarios que son cambiantes... O sea, hay muchas que se pueden hacer en beneficio mutuo y no fueron consideradas. Eso me parece un error".Consultado sobre el 5% adicional de cotizaciones por parte de los empleadores, opinó que "si las AFP han mostrado que pueden manejar esos recursos en buena forma, me parece a mí que sería ridículo tener a otra entidad que lo haga, que va a significar más costos", aunque afirmó ser amigo de la idea de que la gente sea lo que lo decida. "Desgraciadamente en este punto hemos estado confundidos. En vez de discutir cómo se suben las pensiones, que claramente son malas, lo que se discute es sobre las AFP o si se pone aquí o se pone allá", acotó.