Empresas del Transantiago que no cumplan con mínimos de calidad verán disminuidos sus ingresos

Sólo una de las siete empresas del Transantiago, Redbus, cumple con los estándares mínimos de calidad en los buses, por lo que la ministra de Transportes, Paola Tapia, advirtió que las firmas que no cumplan, verán una disminución en sus entradas de dinero.

"Los incentivos tienen que estar bien alineados", lo que implica que "si uno no presta un servicio de calidad, si no tengo un bus limpio, si no lo mantengo, entonces tengo que", dijo en ADN radio

Respecto al anunciado registro de evasores, afirmó que "queremos darle un sentido (...) van quienes no pagan el pasaje y no recurren al juzgado y no pagan la lista. Tenemos que darle un efecto a ese registro. Es diverso el evasor, es generalizado, tenemos que apuntar a distintos tipos de personas asociados a su realidad. Tal vez a quienes tengan la devolución de impuesto se le descuenta, hemos ido buscando soluciones. La multa va de 1 a 1,5 UTM".

Asimmismo, Tapia afirmó que "el Transantiago no es el mismo de hace 10 años,. No digo que no haya que mejorar, hay que hacerlo, pero estamos frente a un círculo vicioso hay una visión negativa y política del sistema. Tenemos que avanzar. Hay que comunicar el efecto económico, es decir que, vamos a hacer campañas y se va a buscar el mejor enfoque".