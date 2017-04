No + AFP sobre proyecto de pensiones: "La Presidenta debe intervenir y tomar la decisión"

10:12 El vocero Luis Mesina reaccionó así luego de que el ministro de Hacienda planteara la posibilidad de que no hubiese proyecto para cambiar el sistema de pensiones.

El vocero No + AFP, Luis Mesina, reaccionó a los dichos del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés , quien dijo que no podía asegurar que la Presidenta Michelle Bachelet fuera a sacar en limpio un proyecto de cambio al sistema de pensiones : "Dan cuenta que en el gobierno no hay claridad de lo que hay que hacer en materia de previsión".

En conversación con radio Cooperativa dijo que "este tema debe ser tratado sin dogma y hay que ver cómo se puede solucionr esto y hacer un sistema viable (...) acá ha habido una pelea de dos carteras (Trabajo y Hacienda) y ella (Bachelet) tiene que decidir. Ante una incertidumbre que generan las declaraciones del señor Valdés, la Presidenta debe intervenir y tomar la decisión, ella tiene que tomar partido del tema. El 5% es una conquista de la gente que salió a marchar".

Mesina además aclaró que el fondo E, al que llamaron a cambiarse para desestabilizar el sistema de AFP no tuvo pérdidas, sino que dejó de percibir casi $ 1 millón . "Decir que tuvo pérdidas es falso, la información que entregan las AFP se cae por su propio peso. Es una campaña indiciosa de las AFP, hay que seguir en el Fondo E".