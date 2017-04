Hacienda dijo que el Imacec fue un tropezón y que se vienen mejores cifras

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, descartó que la economía chilena esté en crisis luego de que el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de febrero cayera 1,3%. Por el contrario, lo consideró "un tropezón" y aseguró que se vienen mejores cifras económicas.

"La economía tuvo un tropezón, que no quiere decir que le quite la fuerza a todos estosotros indicadores que apuntan a un mayor crecimiento", dijo Valdés, mencionando el resultados de las empresas, la bolsa y las exportaciones. "Es importante ver hacia adelante y no manejar con el espejo retrovisor (...) todo apunta que el crecimiento va a seguir, aunque se ve una baja, hay una aceleración de la actividad que es muy significativi, por eso el crecimiento del próximo año va a ser sobre 3%, fácilmente", afirmó agregando que las mejoras se verán en el mediano y largo plazo, pues las cifras de marzo aún resentirán parte de la huelga de Escondida que generaron la baja del Imacec.

