Interior: No hay ninguna señal directa del gobierno que afecte a la economía

Minutos antes de que se conociera el negativo Imacec de febrero, el ministro del Interior, Mario Fernández, dio una entrevista en radio Bío Bío, donde descartó que alguna acción del gobierno tenga impacto en la economía.

“Se culpa al gobierno de que la economía no avance, como si el gobierno fuera un gran actor de la economía (…) Se le culpa de las señales que da”, dijo y agregó que “no hay ninguna señal directa que afecte a la economía“, y que sólo se trata de percepciones de personas que creen que las reformas pueden ser amenazas.

"Las reformas de este gobierno, con todos los problemas que han tenido, eran indispensables, era imposible que no fuera así. A todas las personas algo le preocupan las reformas y eso no quieren decir que se opongan. En todas nos vamos a encontrar con objeción porque eran fundamentales. No son temas ideológicos, son necesarios. Un país que está en la OCDE debe estar al nivel", manifestó.

También en materia económica, criticó al candidato presidencial del Partido radical, Alejandro Guillier, quien dijo que los grandes empresarios bloquean el desarrollo. "(Es una frase) excesiva. En todas las áreas no es bueno generalizar, son frases generales que no ayudan mucho a nada. En materia económica el país debe entrar en un debate a fondo de cómo las fuerzas contribuyen. Siempre se responsabiliza a otro y eso no puede ser".