Fiscalía indagará demora en la denuncia de espionaje en la Sofofa

El fiscal metropolitano oriente, Manuel Guerra, afirmó que el Ministerio Público indagará la demora en la denuncia de espionaje en la Sofofa, tras el hallazgo de dispositivos en las oficinas del presidente del gremio Hermann von Mühlenbrock, y del vicepresidente, José Juan Llugany.

"Las cosas siempre se denuncian, mientras antes, más rápido se puede empezar la investigación. La razón de por qué se denuncia será un tema a investigar, porque mientras más uno cuente con los hechos, más fácil se puede indagar. Nos interesaría saber por qué hubo un transcurso de tiempo importante desde que se descubrieron los hechos y se denuncian", dijo a Tele13 Radio

El persecutor, que designó a dos fiscales para investigar el caso de espionaje, sostuvo que "los hechos sin diversos, hay algunos que han sido divulgados como la instalación de dispositivos destinados a grabar imágenes y conversaciones en Sofofa. Lo otro dice relación con la intervención de correos electrónicos, al parecer terceros se habrían infiltrado en los correos de gente de la Sofofa enviando correos. Ellos hacen una denuncia de posibles delitos ocurrido en la captación de información de carácter privada y de la alternación de sistemas electrónicos, mencionan la captación indebida de señal a través de equipos de telecomunicaciones. Tenemos que ver bajo qué figuras podrían configurarse", explicó.

Guerra afirmó que aún no hay indicios de los autores de los hechos. "No tenemos claridad alguna respecto de quién o quiénes podrían estar interesados o y qué móviles podrían tener como para haber desarrollado actividades de esta naturaleza, ni siquiera tenemos cómo vinvular que se trata de hechos conexos o hechos aislados, lo que no podemos hacer es descartar ninguna alternativa", enfatizó.