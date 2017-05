Bernardo Larraín Matte fue elegido como nuevo presidente de la Sofofa

El empresario Bernardo Larraín Matte fue elegido como nuevo presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), cargo que ocupará por el período 2017-2019.

Larraín Matte llegó al cargo por aclamación, ya que era el único candidato en carrera tras la bajada de Rodrigo Álvarez. También recibió el apoyo completo de los consejeros, por lo que la votación se hizo innecesaria.

El director de Colbún nombró como primer vicepresidente a Janet Awad (la primera mujer en llegar a ese puesto en la historia de la Sofofa) y como segundo vicepresidente a Gonzalo Said.

Tras ser aclamado como ganador, el nuevo líder de la organización empresarial -que toma el cargo en medio de la denuncia de espionaje ocurrida en el organismo- afirmó que "esta es una labor de mucho trabajo y también de algunos malos ratos y creo que ellos no deben empañar la satisfacción de lo realizado.

Larraín Matte también habló de los cuestionamientos a su figura por haber sido director de una filial de CMPC durante la polémica por la colusión del papel tissue.

"La crítica asociada a mi persona de haber sido director por algunos periodo de la filial de CMPC, que se vio involucrada en un grave caso de colusión por su puesto que es legítima, incluso necesaria, como ya lo he dicho los graves hechos me indignan, pero también me siento muy orgulloso de como CMPC ha enfrentado esta dolorosa coyuntura", sentenció.

Tras la proclamación, el empresario Andrónico Luksic habló sobre la llegada de Larraín Matte a la presidencia de la organización de empresarios.

"La presidencia actual que toma la sociedad tiene desafíos importantes por delante. Es un equipo muy bien elegido y les deseo sinceramente que le vaya muy bien. Démosle tiempo para operar", expresó.

Por el escándalo de espionaje, Luksic expresó que "me parece algo sumamente grave, pero ya dijo el presidente nuevo que se va a procurar investigar eso hasta las ultimas consecuencias".