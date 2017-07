Valdés dijo que baja en la clasificación de riesgo "pone una luz de alerta"

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se refirió a la baja de la nota crediticia de Chile desde AA- a A+ con perspectiva "estable" ante un deterioro de las finanzas públicas.

El secretario de Estado reconoció que la nueva clasificación "pone una luz de alerta" en un contexto marcado por las demandas sociales.

"Esto demuestra que el lobo existe, esto no es un cuento y por lo tanto todos debemos estar atentos (...) es cosa de ver una semana de diarios y la cantidad de demandas de plata que hay, yo he dicho que no se puede hacer todo al mismo tiempo", dijo a Tele13 Radio.

El titular de Hacienda sostuvo que pese a la mala noticia, Chile se mantiene con buena clasificación (en la misma que países como Japón e Irlanda) y se cambió la perspectiva a futuro.

La agencia calificadora Standar & Poor's "nos puso con una perspectiva estable. Ellos esperan que nosotros sigamos con nuestra estrategia en política fiscal y que los próximos gobiernos sigan lo mismo. En la medida que pase eso y que el crecimiento tome más fuerza, entonces no debería haber más cambios. Estamos aplicados en el crecimiento y estamos buscando que la economía se mueva más", dijo.