Municipios y Sernac se organizan para que Enel compense a vecinos por el corte de luz

13:19 No quedaron muy convencidos con el monto de hasta $ 25.000 por cada noche sin electricidad, por lo que organizaron un reclamo colectivo. Buscan un acuerdo antes de ir a tribunales.

Los alcaldes de Macul, San Joaquín y Pudahuel, se reunieron esta mañana con el director del Sernac, Ernesto Muñoz, con el fin de organizarse y obtener la mejor compensación posible de Enel para sus vecinos tras el masivo apagón que generó la nevazón del sábado pasado.

La idea era presentar un masivo reclamo para luego ir a una mediación con la cual obtener una compensación que se ajuste a los daños que generó la falta de luz que aún se extiende en algunos casos.

"Si no cumplen los estándares, vamos a llegar a tribunales", dijo Muñoz afirmando que ahora se debe contrastar la información que ha dado la empresa eléctrica con los daños generados. "No podemos tener servicios básicos que se interrumpen. Nos interesa una solución rápida y que cumpla con los estándares. Tribunales van a determinar si es o no es adecuada", dijo respecto a los hasta $ 25.000 que ofreció Enel por noche sin luz.

El alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, dijo que esperan obtener "la máxima compensación posible en términos generales. El piso lo va a definir el Sernac". En su comuna hubo ocho vecinos electrodependientes que se vieron afectados. Eso sí, dijo que la compensación es un tema, pero que les preocupa el fondo del asunto, "el que pueda regularse de manera distinta las concesiones".

El edil de Pudahuel, Johnny Carrasco, agregó que "está bueno que la empresa privada abuse de la dignidad de los chilenos. Nadie está en contra de la inversión. Pero es fácil invertir cuando no se invierte nada para estas situaciones. Basta ya".