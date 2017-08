Asociación de AFP dijo que la reforma al sistema de pensiones no beneficiará a los más pobres

El presidente de Asociación de AFP, Andrés Santa Cruz, se refirió a la reforma previsional firmada ayer por la Presidenta Michelle Bachelet, afirmando que sólo mejora las pensiones de un sector de la clase media.

"Con esta reforma se van a mejorar las pensiones solamente de un sector de la clase media. Los más pobres no están considerados. Incluso, la Presidenta lo manifestó. Creo que uno debe hacer cosas para la clase media, pero focalizando para los mas pobres", dijo a Tele13 Radio

"La primera prioridad debía ser cómo mejoramos las pensiones de los que tienen la pensión básica solidaria, que son $102 mil. Yo quiero ver como estaríamos cualquiera de nosotros", agregó.

El ejecutivo destacó que el proyecto "va en la línea correcta de aumentar la cotización", precisando que "lo que no está bien planteado es que parte de esa cotización vaya a reparto y no a las cuentas individuales".

Para Santa Cruz, "el tema es cómo mejoramos la pensión de hoy. El Estado no pone ni uno, no tiene problema para ayudar a la gratuidad, pero para ayudar a los adultos mayores no pone ni uno. Me parece injusto".