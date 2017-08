Valdés afirmó que "el foco tienen que ser los cotizantes y pensionados y no fregar a las AFP"

09:00 El ministro de Hacienda dijo que "tenemos que tener una regulación que se preocupe de los pensionados, no de una incipiente pelea entre los que no quieren AFP y los que quieren defender las AFP".

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dijo que el foco de la reforma al sistema de pensiones debe estar en los cotizantes y pensionados, no en "fregar" a las AFP.

"La clave es que esto no sea un problema entre quienes les gusta las AFP y quienes no. El foco tienen que ser los cotizantes, los pensionados, y tenemos que hacer todas las regulaciones necesarias, que al final del día les ayuden a los cotizantes. Si nos ponemos a pelear para tratar de fregar a las AFP, o las AFP proponen algo que es una cachetada de payaso para que no las freguen mucho, estamos perdiendo el foco", dijo a Tele13 Radio

"Tenemos que tener una regulacion que se preocupe de los pensionados, no de una incipiente pelea entre los que no quieren AFP y los que quieren defender las AFP", añadió.

Sobre el debate de las pensiones en las Fuerzas Armadas, el titular de Hacienda sostuvo que "sería un error pensar en la carrera militar solo por el tema de pensiones. Esto es más largo. Lo que la Presidenta encargó es armar un proyecto de ley para hacerse cargo de una serie de prácticas que abren espacios para que puedan haber abusos. Hay que mejorar los incentivos, las prácticas", recalcó.