Piñera acusó al Comité de Ministros de actuar con criterio político y perjudicar a Coquimbo al rechazar Dominga

16:18 El ex Mandatario llamó a los integrantes de la instancia a "asumir su responsabilidad" y dijo que el gobierno ha actuado en forma errática al compatibilizar desarrollo económico y protección medio ambiental.

El ex presidente y candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, se refirió a la decisión del Comité de Ministros que rechazó el emplazamiento del proyecto minero Dominga y abordó la polémica generada al interior del gobierno por la decisión, luego de que el titular de Economía, Luis Felipe Céspedes decidió no participar de la votación y alegó que no hubo tiempo suficiente para analizar los antecedentes del caso.

"Dijo (Céspedes) que no estaba preparado, que no había tenido tiempo para estudiar y tomar una decisión seria y responsable" indicó Piñera, quien además llamó a los otros ministros del Comité a "asumir su responsabilidad de haber actuado con criterio político, perjudicando a la región de Coquimbo"

El ex Mandatario, además, criticó lo que calificó como una actuacion errática del gobierno. "Necesitamos actuar de forma seria, responsable y no en la forma errática del actual gobierno", dijo Piñera en relación a compatibilizar desarrollo económico y protección medio ambiental.