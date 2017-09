Ministro de Hacienda y dichos de Piñera sobre economía: "Es una afirmación que busca un rédito político"

El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, dijo que Sebastián Piñera "busca un rédito político" al atribuir la mejora de la economía a su liderazgo en la carrera presidencial.

"La economía está empezando a ganar fuerza porque creo que vienen tiempos mejores", dijo el abanderado de Chile Vamos tras la cifra del Imacec.

En entrevista con radio Cooperativa , el ministro Eyzaguirre afirmó que "esa es una afirmación que busca un rédito político. Me interesa la economía más dura, mirada desde un punto de vista objetivo. El ciclo de las materias primas se ha ido revirtiendo (...), por tanto, es evidente que hay un ciclo que excede las particularidades coyunturales de Chile. (...) Hay que sacar el máximo provecho de este ciclo de bajas, por eso hemos tomado contacto con los trabajadores y empresarios".

Por su parte, la vocera de Gobierno, Paula Narváez, comentó que las declaraciones del abanderado "tienen que ver con ponerse en el centro de toda la situación. Francamente no resiste análisis serio ni tampoco desde el punto de vista económico".

"Me parece poco serio atribuirse a sí mismo, o a un elemento de carácter político o a una candidatura (...) Es importante no contaminar con una campaña política y no confundir a la ciudadanía. Es un análisis antojadizo, que le sirve a él que es oportunista, pero no se condice con un análisis serio", enfatizó en Tele13 Radio