Cámara de Comercio por inmigrantes: "No somos partidarios de que haya límite"

Manuel Melero, presidente Cámara Nacional de Comercio, defendió la inmigración como un aporte a la economía. "Como país necesitamos a los inmigrantes ", aseveró.En conversación con radio Concierto , Melero aseguró que en su organización "somos partidarios de la inmigración y hemos sido parte. Ellos han sido un aporte en la calidad del servicio que dan. Más del 35% están en el comercio y el turismo"; dijo recalcando que los que laboran en esa área "son extremadamente buenos trabajadores".Eso sí, Melero lamentó que por falta de regulación muchos terminan en la informalidad "y eso no es la idea porque se aprovechan de su precaria situación. Somos partidarios de que esto se regule, no somos partidarios de que haya límite. Pensamos que no debería haber prohibición (en ciertas industrias de contratar extranjeros)", dijo en relación, por ejemplo, con las empresas de seguridad.Según el timonel de la CNC "hay un déficit de 400 mil puestos de trabajo" en Chile.