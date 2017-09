La galleta de "champaña" se impuso sobre el "champagne" francés en la Suprema

Champagne es un vino espumoso de la región del mismo nombre en Francia y está protegido por denominación de origen. Por eso cuando el Comité Interprofessionnel du Vin se dio cuenta que en Chile existían las "galletas de Champaña" de Carozzi , estimaron que no podían seguir llamándose así. No obstante, después de dos años de litigio, la Corte Suprema determinó que sí pueden mantener el tradicional nombre.La razón: "Es posible la coexistencia pacífica en el mercado de ambas marcas sin que ello dé lugar a error, engaño o confusión a los consumidores".Según informó La Segunda , los franceses no quedaron contentos con la decidión, por lo que interpusieron un recurso de reposición.