Marcelo Marocchino sufrió al entrar al parto de su hija

08:30 El panelista de "Maldita Moda" contó que lo pasó mal al no poder ayudar a su novia.

Marcelo Marocchino contó que entró al parto de su hija, pero sufrió al no poder ayudar a su novia, la modelo argentina Magui Benet, que se quejaba de los dolores.

"En un minuto me dijo no puedo más, estoy cansada y yo no podía hacer nada, sólo respiraba con ella. Pero todo salió bien, estamos felices", dijo a LUN

El panelista de "Maldita Moda" dijo que su mamá "lloraba al teléfono desde Italia, porque estaba muy emocionada porque es la primera nieta de la familia".

Marocchino dijo que su familia le comentó que Chiara nació el mismo día que el ex futbolista Francesco Totti y el músico Jovanotti.