Banco Central explicó los alcances de la desaparición de las monedas de $1 y de $ 5

Desde este 26 de octubre, el Banco Central (BC) dejará de emitir monedas de $ 1 y de $ 5, por lo que en el comercio comenzará a regir una ley de redondeo de las cuentas totales desde el 1 de noviembre.



La decisión de eliminarlas se tomó después de evaluar varios estudios donde se demostró que tenían poco uso y que más bien generaban incomodidad, explicó el presidente del BC, Mario Marcel.



Además, el costo de producir estas monedas era mayor al de su valor (la de $ 5, por ejemplo, costaba $ 17 ), por lo que "el Banco tiene una pérdida operacional y el costo no parecía muy justificado".



Las monedas no perderán su valor y las que queden circulando se podrán usar para pagar redondeado en efectivo.



El redondeo, explicó Marcel, se realizará sólo al pagar con dinero efectivo y no con tarjetas, vales o cheques.



Si el monto total de una cuenta termina con un valor inferior a $ 5, entonces se redondeará hacia abajo, mientras que desde los $ 6, se redondeará hacia arriba.



Así, una cuenta de $ 5.543 se redondeará a $ 5.540 y una de $ 5.546, se redondeará a $ 5.550, sólo si se paga en efectivo.



Si bien el BC ya conversó con el retail, bancos y otras instituciones involucradas, reiteró un llamado al público general a "colaborar para implementar de forma exitosa este proceso" y advirtieron que el comercio no puede negarse a seguir recibiendo las monedas, siempre y cuando sea para pagar una cifra redondeada.



